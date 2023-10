Parcheggio gratis a Sant'Elpidio a Mare: si paga l'SMS

Fa discutere l’iniziativa del Jolly Sosta, ovvero la mezz’ora di parcheggio gratis negli stalli a pagamento (dietro comunicazione via Sms della targa del veicolo), cui fanno ricorso parecchi cittadini. "Purtroppo, è l’ennesima portata in giro – afferma il capogruppo di Fd’I, Gionata Calcinari –. Abbiamo scoperto che non è gratis per niente. Il cittadino, inviando l’Sms al gestore del servizio, paga un tot al proprio operatore telefonico (indipendentemente da quale sia)". In sostanza, stando a quanto appurato da Calcinari (ma non è l’unico ad aver notato questa incongruenza) anziché essere una sosta gratuita, non solo l’utente paga per il messaggino, ma viene pagata due volte perché il costo del parcheggio che non introita il gestore, lo copre il Comune. "E cosa ancora più grave, l’amministrazione era a conoscenza di questo aspetto" rincara Calcinari che, ricorda come in campagna elettorale "avevamo proposto la sosta gratuita per i primi 30 minuti su tutti i parcheggi blu del capoluogo (nelle frazioni non ci sono parcheggi a pagamento). L’amministrazione ha fatto sua la nostra proposta, attuando il Jolly Sosta che consente tramite l’invio di un Sm mezz’ora di sosta gratuita. Ma ci eravamo illusi".