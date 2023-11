Parcheggio selvaggio e cantieri. Protestano i residenti del centro

Protestano duramente i residenti di corso Cavour e delle vie adiacenti per la situazione parcheggi diventata, a loro avviso, insostenibile. Posti auto troppo spesso e inspiegabilmente occupati, cantieri in corso e dischi orari senza controllo, secondo i residenti, rendono la vita dura a chi in quella zona ha scelto di viverci pur con tutte le penalizzazioni del centro storico. "Ad ogni ora del giorno e della sera – spiegano i residenti - troviamo auto parcheggiate per diverse ore senza permesso zona 4 e senza esporre il disco orario, anche se i cartelli lo impongono. Ci sono auto della polizia che sono del piantone della prefettura parcheggiate, per sei ore a turno, 24 ore al giorno nei riquadri con disco orario. Per non parlare dei mezzi dei dipendenti della prefettura, che espongono sul parabrezza un semplice foglio di carta fotocopiato". I residenti, sempre riferendosi ai dipendenti della prefettura, sottolineano che lungo corso Cavour hanno quattro posti riservati a loro: "Possiamo capire un posto ma quattro, in una zona dove i posti auto scarseggiano, ci sembra esagerato. Per non parlare del fatto che in quei parcheggi è esposto il divieto di sosta 24 ore su 24, rendendoli perennemente a loro disposizione, anche di notte". I residenti segnalano quindi un posto auto riservato a un dipendente disabile che non risulterebbe più in servizio: "Ci siamo informati e sembra che non lavori più lì. Cosa aspetta la polizia municipale a toglierlo se non viene utilizzato?". Infine i parcheggi occupati da chi soggiorna nei bed & breakfast della zona e i tanti cantieri aperti contemporaneamente: "Vogliamo parlare dei turisti che soggiornano nei b&b? Per carità anche loro hanno diritto a un numero di posti ma, come troppo spesso accade, non deve essere permessa la sosta di numerose auto per tutto il giorno, esponendo sul parabrezza il cartellino ospiti b&b. Il tagliando che noi residenti paghiamo regolarmente al Comune ogni anno per la zona 4 a cosa serve se non abbiamo alcuna agevolazione? Poi i cantieri che si snodano dalla prefettura al tribunale, fino al retro delle Carifermo, attivati contemporaneamente: non sarebbe stato più logico diluire i permessi?". I residenti, a loro modo, indicano la soluzione: "Nella sottostante "Area Vallesi" ci sono più di cento posti auto perennemente liberi: che vengano messi a disposizione gratuitamente dei dipendenti della prefettura, della polizia e agli ospiti dei b&b. Ci sembra una soluzione semplice, realizzabile e sostenibile".