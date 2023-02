Parchi e aree verdi, la giunta regolarizza all’accesso dei cani

Manifesteranno la propria contentezza i possessori di cani da compagnia, e questi di riflesso scodinzoleranno felici, nell’apprendere che la Giunta municipale ha approvato gli indirizzi per consentire l’accesso degli amici a quattro zampe nei parchi pubblici e nelle aree verdi. Era vigente infatti un’ordinanza sindacale datata 1980 la quale vietava ai proprietari di cani di frequentare quegli spazi con i loro animali. Non sempre il divieto veniva rispettato pur sapendo che si correva il rischio di multe salate. Ma ora si cambia: è stata infatti revocata l’ordinanza, che impediva all’animale di correre e rotolarsi giocando su un prato verde. L’Amministrazione ha preso atto dei cambiamenti della società che mostra una sempre maggiore sensibilità a garantire la possibilità ai padroni di conciliare le esigenze familiari con quelle del possesso di un animale, così da averlo con sé nella fruizione quotidiana degli spazi pubblici. Diverse sentenze del Tar hanno stabilito che il divieto assoluto di ingresso nelle aree verdi è da ritenersi illegittimo per contrasto ai principi di proporzionalità ed adeguatezza, nonché eccessivamente limitativo della libertà di circolazione delle persone. La liberalizzazione dell’accesso alle aree verdi deve avvenire salvaguardando il decoro, l’igiene e la sicurezza dei cittadini con i mezzi di controllo e di sanzione rispetto all’obbligo per gli accompagnatori di animali da compagnia di rimuoverne le eventuali deiezioni e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio e museruola) trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale. Insomma in luogo dell’indiscriminato divieto di accesso dei cani e di altri animali da compagnia alle aree verdi l’Ente, revocata l’ordinanza, deve adoperarsi al fine di rendere cogenti le misure di cui sopra mediante un’efficace azione di controllo e di repressione.

Silvio Sebastiani