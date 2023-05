Parco Bartolucci aperto di notte

Il Parco Bartolucci, attiguo al centro storico e unico grande polmone verde cittadino con un’area giochi attrezzata, da ieri, è fruibile fino a mezzanotte. Lo ha disposto l’amministrazione con l’avvio della bella stagione dando risposte a quanti cercano momenti di relax e di quiete, e soprattutto alle famiglie con bambini piccoli che cercano spazi per farli correre e divertire. Il Parco Bartolucci, come noto, è di proprietà delle Suore della Riparazione (che hanno lasciato il palazzo omonimo e il relativo parco da parecchi anni) e il Comune ne usufruisce come locatario, cercando di custodire come meglio può, le numerose essenze arboree che vi sono presenti, alcune delle quali particolarmente longeve che, altrimenti sarebbero abbandonate a sé stesse. Uno spazio che meriterebbe una maggiore fruizione, ma anche un maggiore rispetto nel cercare di tenerlo pulito e nel tenerlo curato.