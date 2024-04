Parco degli Alpini, l’area verde sistemata con i fondi del Pnc

Lo scorso 13 aprile l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Adolfo Marinangeli, aveva inaugurato il nuovo sentiero ‘Colle dei Cappuccini’ che collega il centro storico al convento dei frati cappuccini di Amandola. In quell’occasione il sindaco aveva annunciato un programma di riqualificazione urbana che proprio ieri intorno alle 17, ha celebrato il suo secondo tassello con l’inaugurazione del ‘Parco degli Alpini’ sito in quella che viene denominata piazza Baratto, opera del valore di 150.000 euro, finanziata con fondi Pnc (Piano Nazionale Complementare).

"Come avvenuto per il sentiero dei Cappuccini – spiega Adolfo Marinangeli – stiamo parlando di un’area urbana che nel corso dei decenni aveva subito un lento e progressivo declino. Essendo comunque un’area utile a ridosso del centro abitato che collega diverse aree: gli uffici delle Poste, la parte superiore del vecchio campo di calcio di Amandola, e soprattutto trovandosi a ridosso del monumento agli alpini abbiamo deciso di riqualificare l’area. In primo luogo abbiamo ripulito tutta la zona, abbiamo sistemato la scalinata, istallato nuovi arredi e piantumato alcuni alberi. In questo modo tutta la zona è stata recuperare divenendo un parco accogliente per famiglie. Anzi essendo il 25 aprile abbiamo già avuto modo di sperimentare la nuova vivibilità della zona, infatti, si è svolta qui di fronte al monumento degli alpini la cerimonia per la festa della liberazione".

Subito dopo la cerimonia di inaugurazione del nuovo ‘Parco degli Alpini’, si è tenuta una festa ritrovo al ‘Caffè Caliente’. Il recupero di dei parchi e delle aree urbane, come annunciato dal Sindaco, oltre a migliorare il decoro della città e quindi renderlo più vivibile per la comunità; rappresenta una bella cartolina anche per potenziali turisti in visita.

Alessio Carassai