Parco della Pace: pulizia e caccia al tesoro

La comunità di Servigliano aderisce alla campagna nazionale del ‘Retake Day’ e oltre alla campagna di sensibilizzazione dedicata al decoro urbano e ambientale, si unisce anche una simpatica caccia al tesoro con il metal detector. La manifestazione ‘Retake Day’ si svolgerà sabato al ‘Parco della Pace’ di Servigliano con inizio alle 15,30 ed è stata organizzata dal gruppo retake serviglianese con il patrocinio del Comune e avrà anche il sostegno del gruppo scout del paese e dell’associazione ‘Sos Metal Detector’ nazionale opera su tutto io territorio nazionale e conta più di 1.000 associati. "Siamo felici di questa iniziativa – commenta il sindaco Marco Rotoni – per una campagna di sensibilizzazione che parte dal basso e che ci lascia sperare per due motivi. In primo luogo l’iniziativa è nata da un gruppo di giovani, ed è rivolta ai giovani ma anche agli adulti e questo è un messaggio importantissimo. Secondariamente sono stati proprio i giovani ad avvertire la necessità di impegnarsi per queste attività, che punta al mantenimento del decoro degli spazi pubblici, e degli ambienti naturali. Quest’anno è stato scelto il Parco della Pace, oggi monumento nazionale che ospita diverse manifestazione fra cui il NoSound Fest, me negli anni precedenti ha interessato parchi, aree rurali, lungo il fiume anche altro ancora".

Il programma delle giornata è divisa in due parti: una mirata alla pulizia dell’area interna e immediatamente esterne al ‘Parco delle Pace’ e grazie all’attività dell’associazione ‘Sos Metal Detector’ sarà effettuata anche una minuziosa pulizia dell’area. Infatti l’associazione che opera a livello nazionale si occupa di supporto gratuito per il ritrovamento di oggetti metallici smarriti, promuove il salvataggio degli ambienti naturali e la tutela dei beni architettonici e collabora con forze dell’ordine, scuola e centri archeologici e protezione civile. Al termine dell’iniziativa di pulizia, sarà allestita una speciale e divertente caccia al tesoro con il metal detector dedicata ai bambini. Infatti, lo staff della ‘Sos Metal Detector’ ha delimitato un’area dove sono stati nascosti dei reperti, i bambini che vorranno partecipare, prima verranno istruiti sull’uso del metal detector come strumento di bonifica, poi parteciperanno con un metal detector da esercitazione alla caccia al tesoro, giocando a scovare questi piccoli tesori. Al termine ci sarà una premiazione con gadget e attestato di partecipazione.

Alessio Carassai