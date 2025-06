Parco delle Canossiane con giochi e laboratori

Il Parco delle Canossiane oggi ospiterà un pomeriggio all’insegna del divertimento e della condivisione per tutte le famiglie! A partire dalle 15, spazio a giochi, musica, laboratori e animazione con la partecipazione delle fatine e ballerine di S.T. Eventi, per coinvolgere i più piccoli in un’atmosfera fiabesca e colorata. Alle 17, il programma prosegue con lo spettacolo "Il fantastico mondo delle fiabe", seguito da un aperitivo per tutti nel verde del parco. L’iniziativa rappresenta anche un’occasione per conoscere da vicino la realtà dell’Istituto Canossiano, che da oltre 80 anni opera nel territorio con una proposta educativa solida e attenta alla crescita integrale dei bambini. La scuola paritaria, che comprende sia l’infanzia che la primaria, apre le proprie porte per presentare il progetto formativo e far vivere agli ospiti uno dei luoghi più suggestivi della città. Un pomeriggio tra sorrisi, fantasia e accoglienza, pensato per far incontrare famiglie, educatori e bambini. L’ingresso è libero.