Parco di piazza Dante sistemato e riaperto

Proseguono i lavori di riqualificazione dei parchi pubblici, con l’istallazione di nuovi giochi e la messa in sicurezza dì quelli. Ne dà comunicazione l’assessore all’ambiente e allo sport, Fabio Senzacqua, il quale, in merito ai parchi cittadini fa sapere che quello di piazza Dante è stato sistemato e riaperto alla frequentazione dopo due giorni di chiusura per l’esecuzione dei lavori. Nel frattempo l’intervento ha riguardato anche le piazze Luzi e Manzoni. Nei prossimi giorni i lavori inizieranno nelle piazze Napoli e XXV Aprile. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è il completamento della riqualificazione di tutti i parchi prima dell’inizio della primavera, quando la loro frequenza soprattutto da parte di famiglie e bambini comincia ad essere consistente. Senzacqua precisa inoltre che gli interventi sopra citati rientrano nel più vasto progetto di sistemazione e cura dei parchi dotati giochi e delle aree verdi della città, su cui recentemente il Comune ha investito 265.000 euro. Del resto costituiscono una preziosa risorsa che contribuisce a connotare Porto San Giorgio come città a misura di bambino. Quindi da sfruttare nella promozione turistica.