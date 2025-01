Parco fluviale: in arrivo 300mila euro

Sono anni, tanti anni, che si parla di un intervento di sistemazione del laghetto del Torrione (in contrada San Tommaso, a ridosso del fiume Chienti) per rendere quel luogo più fruibile e appetibile come meta ideale di svago e di relax, di contatto con l’ambiente. Un lago che ha tutte le caratteristiche per rappresentare anche una attrattiva turistica. Una prima svolta potrà venire grazie alla recente comunicazione, da parte della Regione, della concessione di un contributo di 300mila euro al Comune di Montegranaro proprio per la riqualificazione del Parco fluviale sul Chienti, nel cui ambito l’elemento portante è, appunto, il laghetto. Il contributo è spalmato su due annualità: quest’anno 200mila euro e 100mila euro nel 2026. Si sapeva che l’amministrazione comunale stava cercando di intercettare fondi regionali per mettere mano (anche in termini di compartecipazione) a un intervento che riqualificasse l’intera area lacustre sul lungo Chienti, per cui la novità di inizio anno è stata accolta con chiara soddisfazione in primis dal sindaco Endrio Ubaldi: "E’ una bella notizia. Grazie a questi contributi sarà possibile sistemare tutto il laghetto e una pista ciclabile".

Il progetto che gli amministratori avevano in mente, e per il quale avevano anche fatto redigere un piano di fattibilità, è ben più corposo, anche nei costi (che si ipotizzavano intorno al milione di euro) e richiede tempi abbastanza lunghi considerato che si trattava di mettere mano a una variante al Prg per trasformare la zona da agricola a zona per attrezzature di interesse generale. Per sfruttare le enormi potenzialità di quel luogo, inoltre, andrebbe anche individuato il soggetto cui affidare in concessione la gestione, ferma restando l’intenzione di mantenere quel luogo accessibile e fruibile da parte di tutti, così come avviene ora. Per tutti questi passaggi sarà necessario attendere ancora un bel po’ di tempo, ma intanto un importante passo avanti sarà possibile farlo con la sistemazione e la riqualificazione del laghetto e dell’area verde che lo circonda (luogo dedicato a picnic e passeggiate, oltre che alla pesca) insieme al collegamento con la pista ciclabile che costeggia il Chienti. "Nel contempo – prosegue ancora Ubaldi – di concerto con l’assessorato ai lavori pubblici, si sta lavorando per implementare la linea idrica che collega il Torrione e le utenze interessate e non ancora servite di quella zona".

Marisa Colibazzi