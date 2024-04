Parco fluviale sul Tenna dimenticato

Il cartello ancora c’è. E’ sbiadito, quasi sommerso dalle erba alta, ma la scritta ‘Parco fluviale sul Tenna’ ancora si legge a indicare che quello è un luogo che, nelle intenzioni di chi, ha cominciato a pensarlo fin dal 2000, doveva avere una sua identità ben precisa, attestandosi come splendida oasi naturalista a ridosso del Tenna, con i suoi 40 ettari (28 dei quali occupati da laghetti) per una estensione di circa 2,2 chilometri. Un luogo che doveva essere un volano per il turismo, con le aree picnic, con il percorso vita, con i sentieri che lo attraversavano. C’è, dunque, il cartello ma, oltre a questo, il nulla. Sparita la sbarra che doveva impedire il transito delle auto, quasi spariti anche i sentieri, sommersi dalle erbacce, così come i segnali che indicavano percorsi e piste ciclabili ora drammaticamente disastrate in più punti e, naturalmente, i rifiuti che spuntano da ogni, seminascosti tra la vegetazione. Quello che doveva essere un parco tutto da vivere, con una valenza aggregativa, ricreativa e turistica enorme, inaugurato per ben due volte da Comune e Provincia (la prima nell’ormai lontano 2009), oggi è un enorme polmone verde incolto e abbandonato. E, ciò che è peggio, non fosse per qualche residente che si avventura al suo interno, trovandosi di fronte uno scenario desolante le cui mille potenzialità, a distanza di oltre 20 anni che ne parla, sono destinate a rimanere inespresse, nessuno si ricorderebbe di questo luogo.

Eppure, intorno a esso, ruota il progetto della Ciclovia Adriatica che dalla costa dovrà collegarsi con la zona di Campiglione, attraversando il parco fluviale sul Tenna in territorio di Sant’Elpidio a Mare e l’Alex Langer della confinante Monte Urano (al quale almeno un nome gliel’hanno dato e che gode di buona salute, ospitando anche un festival musicale estivo). Di recente sono stati effettuati lavori di sistemazione della vasca di laminazione e, nel contempo, la ditta incaricata aveva anche messo mano ad un primo tratto di pista ciclabile, ma poi più nulla. All’origine di questo deprecabile stato di cose e di opportunità di sviluppo del tutto mancate, ci sarebbe la solita, ormai logora, storia della gestione e a chi spetta? Se alla Provincia (che ha ereditato la proprietà e le relative competenze dalla Regione) o al Comune (tramite convenzione) che potrebbe a sua volta delegare questa incombenza alle associazioni locali. Ma, a distanza di anni, risposte non ce ne sono.

Marisa Colibazzi