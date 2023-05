Parco giochi intitolato a Paolo Rossi

Avrà un nome importante, il nuovo parco giochi, con annessa area attrezzata per il divertimento dei più piccoli, del quartiere Santa Maria, proprio davanti a piazza Giordano Bruno: domani, alle ore 17, ci sarà l’intitolazione all’indimenticato campione dei mondiali di Spagna del 1982, Paolo Rossi, per tutti Pablito, recentemente scomparso. A tagliare il nastro inaugurale e scoprire la targa che darà il nome a quello spazio, sarà la moglie di Rossi, Federica Cappelletti. Giornalista e scrittrice, la Cappelletti ha raccontato molto, nei suoi libri, del Paolo campione indiscusso nello sport, ma anche di quel Paolo che ha conquistato il suo cuore creando un legame che, a distanza di qualche anno dalla sua scomparsa, non ha perso un grammo della sua forza. Subito dopo l’inaugurazione, sarà la stessa Cappelletti che, al teatro La Perla (ore 18, ingresso libero) racconterà la sua storia con Paolo Rossi, fissata nelle pagine del libro ‘Per sempre, noi due’ (Rizzoli) ma anche l’aspetto più privato del campione, aneddoti, curiosità e il messaggio che ha sempre voluto trasmettere alle nuove generazioni e che sta portando avanti la moglie attraverso la Fondazione Paolo Rossi.