Parco giochi, si rinnova lo spazio adibito allo sport

Un intervento volto a riqualificare una delle aree pubbliche e a promuovere il benessere fisico dei cittadini. Con questo scopo il Comune di Campofilone, guidato dal sindaco Giovanni Feliziani, ha investito nel potenziamento del parco giochi comunale, rinnovando lo spazio adibito allo sport. I lavori hanno riguardato vari aspetti del ripristino dell’area, tra cui l’istallazione di nuovi attrezzi per svolgere attività fisica all’aperto, con la particolarità di essere progettati per utilizzo da parte di tutti grazie alla possibilità di regolare i carichi in base al proprio livello di allenamento. L’invito a praticare sport all’aria aperta, non esclude la sicurezza. La riqualificazione ha infatti incluso la dotazione di impianto di videosorveglianza a garanzia di maggiore sicurezza per chiunque ne usufruisca. I lavori di ripristino sono terminati nei giorni scorsi ed hanno permesso di restituire alla cittadinanza un’area pubblica attrezzata, sicura e fruibile dai cittadini di qualunque età. "Un’opportunità in più per scegliere di prendersi cura di se stessi – dicono dal Comune – muoversi e vivere gli spazi comuni in modo attivo. Si tratta di un primo passo verso il prossimo obiettivo che mira alla riqualificazione dell’area giochi per bambini". Il sindaco conferma che l’opera di riqualificazione appena conclusa, non resta un’azione singola, in quanto realizzata nell’ambito di un ampio progetto di ripristino e potenziamento di aree pubbliche. In questo contesto, l’Amministrazione ha anticipato interventi in programma nei prossimi mesi, mirati alla cura di spazi pubblici e promozione di occasioni di incontro e socializzazione.

Paola Pieragostini