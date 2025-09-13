Parco macchine da rinnovare, arrivano i fondi

Il Comune di Porto Sant’Elpidio figura tra le 15 amministrazioni locali delle Marche che si sono viste riconoscere dalla Regione un contributo (nel caso di specie, circa 24mila euro) avendo partecipato al bando regionale per la concessione di contributi per l’attuazione di azioni previste dal piano regionale mirato allo sviluppo e alla diffusione della mobilità elettrica per rendere le città più sostenibili. Un finanziamento che per il sindaco, Massimiliano Ciarpella, è stato accolto come una utile opportunità e occasione per mettere mano al parco macchine del Comune e rinnovarlo.

Una operazione possibile proprio perché possono contare su una somma che copre il 60% di quanto necessario per l’acquisto di due veicoli, due nuovi mezzi ibridi, che andranno a sostituire due vecchie automobili risalenti al 1999, aggiornando e rendendo più green il parco auto. Oltre al Comune di Porto Sant’Elpidio, tra gli enti locali della provincia di Fermo, ammessi a finanziamento con i 700mila euro disponibili, figurano anche Rapagnano, Ponzano di Fermo, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Porto San Giorgio sempre per progetti (come da bando) legati alla mobilità elettrica e all’efficientamento dei mezzi comunali.