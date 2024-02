Pari del Monticelli. L’Atletico Centobuchi fa il colpaccio

Tanti gol in questo sabato di dilettanti in attesa di una giornata di domenica completamente dedicata all’Eccellenza e a due match, uno in Promozione e uno in Seconda categoria. Non basta un buon Rapagnano per fermare la corsa del Matelica che si impone in rimonta mentre l’Atletico Centobuchi vince la sfida play-off a Trodica e la Sangiorgese cade in casa con il Casette Verdini mentre la Palmense cede lottando 3-2 in casa della Vigor Castelfidardo. Solo pari per il Monticelli in casa el Corridonia mentre cade tra le mura amiche il Porto Sant’Elpidio contro l’Aurora Treia con il minimo scarto. Ecco il quadro completo

Eccellenza. Oggi: Monturano-Sangiustese, Chiesanuova-Urbania, Civitanovese-Atletico Azzurra Colli, Jesina.Tolentino, Urbino-Montegranaro, Maceratese-Montegiorgio, Montefano-Castelfidardo, Osimana-Ksport Montecchio

Promozione B. Trodica-Atletico Centobchi 0-1, Cluentina-Appignanese 2-0, Corridonia-Monticelli 0-0, Porto Sant’Elpidio-Aurora Treia 0-1, Rapagnano-Matelica 1-3, SangiorgeseMonterubbianese-Casette Verdini 1-2, Vigor Castelfidardo-Palmense 3-2, Potenza Picena-Elpidiense Cascinare (oggi)

Prima Categoria. Girone C: Esanatoglia-Pinturetta 1-1. Girone D: Azzurra Sbt-Castoranese 2-1, Castel di Lama-Centobuchi 3-4, Real Elpidiense-Montottone 0-2, Grottammare-Futura 96 1-1, Offida-Real Montalto 1-0, Piane Mg-Afc Fermo 2-2, Real Eagles Virtus Pagliare-Comunanza 1-0, Piceno United-Cuprense

Seconda Categoria. Girone E: Casette D’Ete-Colbuccaro 0-0. Girone G: Recreativo Pse-Pedaso 0-4, Usa Fermo-Grottazzolina 3-3, Campofilone-Monte San Pietrangeli 0-3, Invictus-Montefiore 1-1, PonzanoGiberto-Avis Ripatransone 1-2, Tirassegno-Vis Faleria 1-0, Valtesino-Gmd Grottammare 2-2, Petritoli-Mandolesi (domani) Girone H: Jrvs Ascoli-Agraria Club 2-1, Monteprandone-Audax Pagliare 0-0, Acquaviva-Acquasanta 1-2, Atletico Porchia-Vigor Folignano 0-2, Croce di Casale-Santa Maria Truentina 2-2, Maltignano-Venarottese 4-1, Olimpia Spinetoli-Forcese 4-3, Piazza Immacolata-Castignano 3-2.