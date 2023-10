Pari Opportunità a Porto Sant'Elpidio: Iannone presidente

E’ Laura Iannone a raccogliere il testimone della presidente uscente della Commissione Pari Opportunità, Ilaria Santandrea: un passaggio di consegne avvenuto nel corso di una riunione molto partecipata da rappresentanti di gruppi consiliari, associazioni di quartiere, di categoria, sindacati, associazioni culturali e di promozione sociale, oltre alle consigliere comunali e assessore, a partire da Elisa Torresi che ha la delega alle pari opportunità. Quest’ultima si è congratulata con la neo presidente "ma un ringraziamento va anche alla Santandrea per l’ottimo lavoro svolto nei passati 5 anni. La Commissione è un organo vivace e propositivo, con una partecipazione numerosa, contiamo che continui a proporre una ricca programmazione di iniziative di vario genere". "E’ un organo che funziona bene – le parole del sindaco Massimiliano Ciarpella – che è un ottimo esempio di partecipazione e inclusività e sono certo che si instaurerà una proficua collaborazione con assessorato e amministrazione". La Iannone che si è detta pronta a "mettere al servizio della collettività l’esperienza acquisita nell’associazionismo, nel volontariato e anche come ex componente della Commissione nelle passate legislature".