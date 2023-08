Pari opportunità, c’è il Comitato unico di garanzia

Il dirigente comunale del settore risorse umane, avvocato Carlo Popolizio, ha emanato un avviso a tutti i dipendenti del Comune Porto San Giorgio per la designazione del componenti del Cug, Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Il dirigente, vista la deliberazione della Giunta municipale con la quale veniva istituito il Comitato Unico di Garanzia e la deliberazione sempre di giunta con la quale veniva approvato il regolamento per il funzionamento del comitato in questione, invita tutti i dipendenti a tempo indeterminato del comune di Porto San Giorgio interessati a far parte del comitato unico di Garanzia per il quadriennio 2023-26 a far pervenire la propria dichiarazione di disponibilità.