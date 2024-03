Pari opportunità, i prossimi passi per l’uguaglianza

Si è tenuta, in sala consiliare la riunione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità. Insediatosi il 20 gennaio, fin dai primi incontri si è discusso sul miglioramento dei luoghi di lavoro e per i cittadini, la creazione di un piano welfare per i dipendenti, l’organizzazione di incontri formativi in materia di pari opportunità. Gli assessori Carlotta Lanciotti e Marco Tombolini hanno ascoltato le proposte pervenute dai componenti, decidendo l’apertura di un tavolo permanente con l’Amministrazione comunale. Il Comitato ha in programma l’organizzazione di eventi coinvolgendo la presidentessa regionale Cpo.