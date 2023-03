"Pari opportunità, la sfida che va oltre il genere"

La commissione delle pari oportunità è stata realizzata. "Ampia, ricca e non solo legata al genere, ma a tutte le pari opportunità", spiega l’assessore Carlotta Lanciotti, che l’ha creata e presentata, ieri, nella sala consiliare del municipio. I componenti sono 14, di cui 5 di segnalazione politica, 3 di maggioranza e 2 di minoranza. Poi i membri scelti in base al curriculum. Tra loro Elena Lottatori, imprenditrice, Sabrina Petrelli, sociologa, Selene Postacchini, psicologa, Riccardo Sollini, direttore della Comunità di Capodarco, Cinzia Cocciaro, Zerogradini, Michele Fioretti, volontariato. Oltre a loro ne fanno parte le consigliere comunali di maggioranza e di opposizione e la stessa Lanciotti. Presidente è Betty Squadroni, agente di viaggio. A lei la parola: "La scelta di aderire alla commissione è stata effettuata sulla base di alcune ben precise idee: non vogliamo occuparci solo di donne e collaboreremo con l’Amministrazione. La nostra sarà una commissione 3.0 che dovrà fornire tecnologie avanzate per creare una sorta di fiducia fra le varie possibilità: l’imprenditoria, la scuola con tutte le sue evidenze, la psicologia. Vorremmo fare un progetto per le donne legato al turismo, un b2b, che metterà in rete le varie figure professionali. Porto San Giorgio si presta e ci sembra giusto cominciare con un tema che è nelle nostre corde. In primis, dunque, donne e turismo. Il fatto di essere pratici dovrebbe essere la nostra mission: una commissione pratica che dalla formazione vuole passare all’azione".

Vice presidente è Michele Fioretti, che nasce nel mondo del volontariato: "È giunto il tempo di guardare alle pari opportunità a 360°. Quindi parleremo di politiche di genere e di diritti civili. Spero che questa commissione riesca a creare una cultura in cui la parola d’ordine sia la differenza e non la diversità. Una cultura di parità di genere deve essere l’obiettivo". La conclusione è del sindaco Valerio Vesprini: "Ci tengo molto all’istituzione di questa commissione. Con essa si allarga l’ambito a tutte le differenze presenti nella nostra società. Io sono qui per complimentarmi con l’assessore e con tutti quelli che ne fanno parte". La commissione ha come riferimento gli uffici del terzo settore. A bilancio c’è anche un capitolo ad essa destinato: "Vogliamo che sia operativa a livello di formazione, informazione e azione", la chiosa dell’assessore Lanciotti.

Silvio Sebastiani