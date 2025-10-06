Pari per la Primavera. Parte bene l’under 16

0

ASCOLI

0

: De Michele, Dahche, Kongslev (dal 41’ s.t. De Palo), Karim, Cirone, Di Bari, Positano (dal 25’ s.t. Ettorre), Castiglione, Dudic, Paukstys, Spano (dal 25’ s.t. Merlanti). Panchina: Cucinotta, Lamacchia, Perdisia, Paparella, Dimario, Albergo, Fino, Silvestris, Manzari. All. D’Ermilio.

ASCOLI: Rosa, Candido, Di Salvatore, Rama (dal 25’ s.t. Vischia), Zagari, Mbaye, D’Agostino, Casillo (dal 40’ s.t. Russo), Tassotti (dal 25’ s.t. Pagnotta), De Witt (dal 40’ s.t. Angelino), Finotti. Panchina: Dente, Di Teodoro, Tocchi, Ruggieri, Picca. All. Corsi

Arbitro: Sarcina di Barletta

Note – Ammoniti Spano per il Monopoli, Finotti per l’Ascoli. Angoli 1-6. Recuperi: 0’ p.t e 4’ s.t.

Un punto in trasferta per la Primavera di Corsi che non torna dalla Puglia a mani vuote. Nel match disputato sabato in casa del Monopoli, la formazione giovanile dell’Ascoli non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 in uno degli scontri diretti per la zona playoff. L’esito del confronto così ha prodotto il primo pareggio stagionale per i bianconeri che ora in classifica sono saliti a quota sette punti, esattamente come il Bari e lo stesso Monopoli. In testa guida il tandem composto da Pisa e Pescara, entrambe con 10 punti. Nel prossimo appuntamento, previsto per sabato prossimo 18 ottobre, il Picchio ospiterà il Benevento per cercare di tornare al successo e scalare posizioni.

Esordio positivo di campionato per gli under 16 di Medori che ieri in casa contro il Rimini si sono imposti con un rotondo tre a zero grazie alle marcature assestate da Sirocchi, Cappella e Bocci. Turno di riposto per gli under 17 di Ionni e gli under 15 di Capriotti. Nell’ultima gara disputata contro i pari età della Casertana le due formazioni avevano rispettivamente vinto 2-0 e pareggiato 0-0.

La prima squadra femminile, invece, scalpita per la gara di domenica 12 ottobre che sancirà il debutto della rosa bianconera nel girone c del campionato di serie C. L’Ascoli aprirà il proprio cammino in questa categoria giocando in trasferta sul campo del Gatteo Mare. La delusione arrivata in Coppa Italia di C è stata ampiamente smaltita. La formazione allenata dal tecnico Renga, a seguito dello 0-0 rimediato in casa della Jesina Aurora, non era riuscita a qualificarsi per gli ottavi. Le attenzioni delle bianconere quindi ora potranno essere tutte rivolte al match contro le romagnole. La prima sfida interna del Picchio sarà invece quella che domenica 19 ottobre le vedrà ospitare il Riccione Calcio.

mas.mar.