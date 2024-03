Parità di genere, premio alla Tod’s

Il Gruppo Tod’s ha ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere ed è stato riconosciuto dallo standard internazionale Uni/Pdr 125:2022 per il suo impegno nell’integrare e favorire politiche aziendali di Gender Equality. "Diversità, equità e inclusione per noi non è solo garantire che le donne beneficino delle nostre iniziative – dice Diego Della Valle, presidente del Gruppo – ma che possano guidarle, partecipando alla gestione aziendale". Alla Tod’s è attiva da anni una politica di welfare per un supporto a tutto tondo alle famiglie, ora certificata avendo rispettato i 6 indicatori chiave tra cui processi delle risorse umane, opportunità per la crescita e l’inclusione delle donne, equità remunerativa e tutela della genitorialità e conciliazione vita/lavoro.