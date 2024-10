Parla il direttore della radiologia:: "L’affluenza allo screening cresce"

Il direttore dell’Uoc Radiodiagnostica dell’Ast di Fermo fa il punto sull’attività dello screening con mammografie nel distretto sanitario di Porto San Giorgio. In occasione dell’arrivo del nuovo macchinario, è utile sentire le parole del direttore sulla situazione attuale del reparto. "A porto San Giorgio – spiega il dottor Gianluca Valeri – si fa lo screening che è un percorso ben diverso della senologia clinica che si fa a Fermo. Attualmente si fa lo screening per donne dai 45 ai 74 anni. La regione ha abbassato l’età a 45 anni, mentre prima elo standard era over 50. L’anno scorso abbiamo eseguito qui a Porto San Giorgio 6000 mammografie di primo livello con una adesione buona, che è stata del 59% della popolazione target invitata (cioè donne dai 45 ai 74 anni)". Le donne che rientrano nel target e quindi dovrebbero fare lo screening sono in zona 18.000 "Quest’anno riusciamo a invitarle tutte. In ogni modo quest’anno abbiamo aumentato il numero delle mammografie. Ad oggi già siamo sulle 4.000. Questo è un traguardo soprattutto se si considera che nello scorso anno ne abbiamo effettuate 3.500. Quindi quest’anno riusciamo a raggiungere con la segreteria dello screening questo obiettivo molto importante cioè di invitare tutte le donne. Siamo convinti che tutte le donne riceveranno l’invito e avranno la possibilità di concordare telefonicamente data e orario pr l’appuntamento per eseguire questo importante esame".

