Parola al liquidatore . Ciattaglia

"Il passaggio di consegne dell’area portuale tra la Società Marina di porto San Giorgio Srl In Liquidazione decaduta dalla gestione del porto turistico e la società partecipata Sgds, nuovo gestore, si sta svolgendo secondo le previsioni. Lo sostiene il liquidatore della Società Marina, dottor Ciattaglia, il quale riferisce che l’operazione si sta svolgendo in maniera tranquilla e costruttiva, smentendo le voci della vigilia. In merito ai beni amovibili che corredano la struttura portuale, il dottor Stefano Ciattaglia precisa che si è ancora in una fase iniziale di individuazione e catalogazione: "Questa fase

– ribadisce - si svolgerà personalmente ed in contraddittorio tra le parti nel giro di brevissimo tempo, coinvolgendo tecnici di mia fiducia e di fiducia del Comune".

Aggiunge che ieri è stata verbalizzata la consegna affrontando nel verbale anche tale questione che è funzionale all’individuazione dei beni amovibili". Contrariamente a quanto diffuso nei giorni scorsi per mezzo stampa dai soci della Marina, ribadisco e rivendico che l’azione del sottoscritto Liquidatore è stata sempre finalizzata al mantenimento dei valori degli asset aziendali, con particolare riferimento ai beni amovibili. Infine, afferma sempre il Liquidatore Ciattaglia, è vero che la società Marina si trova in una procedura prenotativa dinanzi al tribunale di Fermo per presentare un accordo di ristrutturazione dei debiti oppure un concordato preventivo di natura liquidatoria, ma è anche vero che l’unico fine è quello di conseguire il miglior realizzo dei beni amovibili ed in genere di tutti gli asset della società per il miglior soddisfacimento dei creditori".