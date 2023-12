Parte domani la rassegna ‘Sunday in Jazz’

Parte domani la 7ª edizione di ‘Sunday in Jazz’, rassegna ideata da Roberto Apolloni (che guida, insieme a Maria Cinque, il ristorante Robin ormai diventato una sorta di jazz club) in collaborazione con Cantiere Eventi, con la direzione artistica di Michele Sperandio. Sono otto i concerti domenicali in programma da domani (ore 21), fino al 24 marzo. "Siamo entusiasti per l’inizio della nuova stagione" commenta Apolloni. Si parte, domani, con Keith Jarret e il trio formato da Michele Sperandio (batteria), Simone Maggio (pianoforte) e Lorenzo Scipioni (contrabbasso). A seguire: 17 dicembre, concerto omaggio a Pat Metheny; 7 gennaio a Thelonious Monk; 21 gennaio a Chick Corea; 4 febbraio a Benny Golson; 25 febbraio a Horace Silver; 4 marzo a Joe Henderson e, chiude il 24 marzo, l’omaggio a Herbie Hancock. Info e prenotazioni: Ristorante Robin, via Umbria - 0734 890600.