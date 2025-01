Parte il corso gratuito per la ristorazione e preparazione dei pasti

Parte a Servigliano il nuovo corso gratuito per la ristorazione e preparazione dei pasti, un progetto nato per contrastare la dispersione scolastica. Quello della dispersione ed abbandono scolastico è un fenomeno purtroppo molto esteso, che sottrae sempre più adolescenti alla possibilità di un inserimento attivo nella società, dove esprimere i propri talenti e capacità, ma soprattutto per costruire un futuro lavorativo soddisfacente.

Quella di combattere questo fenomeno è uno degli obiettivi dell’impresa sociale Wega, che lancia un nuovo corso gratuito a Servigliano per ‘Operatore della ristorazione – preparazione pasti’, finanziato dalla Comunità europea nell’ambito di ‘NextGenerationUe’, Ministero del Lavoro e Regione Marche. Il corso è rivolto a giovani in obbligo di istruzione, che abbiano conseguito o che stiano conseguendo il diploma di scuola media (Licenza Media) e che non abbiano raggiunto i 16 anni alla data dell’avvio delle attività formative e avrà una durata di 3 anni.

Al termine sarà rilasciato dalla Regione Marche apposito attestato di ‘Qualifica Professionale’ riconosciuto a livello nazionale. Poi gli allievi, se lo desiderano, potranno scegliere di transitare al sistema statale degli Istituti professionali, anche in itinere, ed eventualmente proseguire fino al conseguimento del diploma quinquennale.

Al termine del corso, gli allievi potranno già avere uno sbocco lavorativo nelle imprese di settore: bar, ristoranti, pizzerie, agriturismi e alberghi del territorio. Gli allievi saranno affiancati da docenti esperti per l’attività formativa, ma anche psicologi, per sostenere le eventuali difficoltà che si potranno creare durante le attività.

Il corso sarà completamente gratuito, le iscrizioni saranno aperte fino al 15 gennaio, per info 0736-848619 oppure info@wegaformazione.com.