Parte il corso gratuito di ferri da maglia, uncinetto e decoupage

L’arte e la creatività diventano un gioco per bambini e non solo. Si tratta di due iniziative attivate nel piccolo borgo dell’entroterra Fermano. Infatti, diverse scuole della provincia nelle ultime settimane hanno visitato la Casa museo Osvaldo Licini, immergendosi nel mondo dell’artista e lasciandosi ispirare dalle sue opere. Dopo la visita, il ‘Caffè Letterario’ ha fatto da cornice a laboratori tematici pieni di colore e fantasia. Un’esperienza che unisce cultura, divertimento e scoperta realizzata grazie alla collaborazione con Andrea Fiè del Centro studi Osvaldo Licini ha offerto e alle scuole che hanno scelto Monte Vidon Corrado per questa iniziativa di vivere una bella esperienza. Il programma non si esaurisce qui, infatti, è stato attivato anche un corso di base e gratuito di uncinetto, ferri da maglia e decoupage. L’iniziativa è stata lanciata dalla Pro Loco del Comune, il corso si terrà all’interno dei locali del ‘Caffè Letterario’ sito lungo la cinta muraria del centro storico di Monte Vidon Corrado, per gli interessati il primo incontro di presentazione si terrà martedì 8 aprile con inizio alle 21. Info 349-4403005