Parte il percorso ‘Yoga a Cerchio’ . Iniziativa di benessere e condivisione

La serenità in pochi gesti da eseguire in compagnia. Partirà a maggio a Belmonte Piceno il percorso ‘Yoga a Cerchio’. Attraverso la pratica dello yoga e la condivisione in cerchio, sarà avviato uno spazio di ascolto, presenza e connessione autentica. L’obiettivo del corso è quello di creare un momento per sciogliere tensioni e riscoprire il benessere del corpo, un’esperienza di rilassamento profondo per ritrovare serenità e centratura un’opportunità per condividere e connettersi con gli altri in uno spazio sicuro e accogliente. Il programma degli incontri è in via di definizione proprio in questi giorni, gli appuntamenti si terranno in modo alternato: giovedì alle 18,30 e sabato alle 10,30 presso il Centro sociale ‘Borgo Italia’ e con alcuni incontri speciali all’aperto che si svolgeranno completamente immersi nella natura all’interno del Parco naturale ‘Torricella’.