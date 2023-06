Parte il piano per riqualificare le aree verdi

L’Amministrazione di Ponzano di Fermo avvia un piano di riqualificazione delle aree verdi del paese, il primo intervento l’aiola delle rotatoria della frazione di Capparuccia. L’opera è stata terminata da qualche giorno, ma il piacevole effetto esteti cosi nota immediatamente rispetto a quanto c’era prima. "Abbiamo predisposto un piano di riqualificazione di diverse aree verdi poste all’ingresso del paese e dei centri urbani – spiega il vice sindaco Diego Mandolesi -. Siamo partiti dalla rotatori di Capparuccia perché essendo quella più in vista in mezzo alla strada forse più trafficata del paese (parliamo della provincia 157 Girola), disposta a ridosso di negozi e abitazioni risultata quella più urgente. Questo primo intervento del valore complessivo di 10.000 euro ha interessato in particolare l’aiola della rotatoria, ma comprendeva anche altri piccoli interventi. Presto partiremo per la riqualificazione anche delle altre aree, colgo l’occasione per ringraziare la ditta che ha eseguito i lavori e gli uffici coinvolti che hanno lavorato al progetto".