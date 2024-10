Parte il sopralluogo per realizzare l’ascensore in viale Ugolino

Sopralluogo tecnico per l’intervento di viale Ugolino e la realizzazione dell’ascensore di collegamento al centro storico, ultimi tasselli prima di poter procedere alla gara di appalto. E’ il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Alan Petrini ad annunciarlo, infatti, ieri mattina i responsabili dell’ufficio tecnico del Comune di Montegiorgio, della Soprintendenza Marche Sud e progettisti hanno effettuato alcune verifiche. Si tratta di un progetto su cui l’Amministrazione di Montegiorgio è impegnata da qualche tempo, per cui ha ricevuto un finanziamento da circa 2 milioni di euro che prevede la realizzazione di un parco fluviale lungo il fiume Tenna a Piane, il consolidamento di un sentiero ambientale in parte già esistente che giungerà fino a viale Ugolino all’ingresso del centro storico di Montegiorgio capoluogo e dove verrà realizzato un ascensore che consentirà un più facile accesso al centro storico e di usufruire più comodamente dei parcheggi esistenti proprio lungo viale Ugolino. "Il progetto esecutivo è stato già approvato – spiega Alan Petrini – stiamo raccogliendo le autorizzazione dei diversi enti, alcune sono già arrivate, altre devono ancora giungere come quella della Soprintendenza, procedura indispensabile alla convocazione della Conferenza dei servizi che ci permetterà qualora saranno registrati tutti i pareri favorevoli di procedere con la gara di appalto alla Sua (Stazione unica appaltante) della Provincia di Fermo".

a.c.