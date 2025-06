Parte la festa che celebra i colori, i profumi e la cultura della lavanda

Prende il via domani per terminare domenica, l’atteso evento Lavandaso, giunto alla XIII edizione, accolto nell’incantevole scenario della Piazzetta del Castello a Monte Vidon Combatte. La festa celebra da sempre i colori, i profumi e la cultura della lavanda unita alle tradizioni locali, e si apre con un ricco programma a partire dal pomeriggio. Alle 17 avrà inizio il convegno dal titolo ‘Turismo relazionale integrato e agricoltura di qualità come leve per rafforzare le potenzialità delle aree interne’. Alle 18, taglio del nastro per la mostra fotografica di Marco Viola, mentre alle 20.30 avrà inizio la cena itinerante. Grande attesa per l’appuntamento delle 21 con ‘Il valzer dei fiori’ un concerto speciale dedicato a Libereso Guglielmi, nel centenario della sua nascita, interpretato da Ennio Cominetti (celebre organista, compositore e direttore d’orchestra) Paolo Giuseppe Oreglia, e lo scrittore e giornalista sanremese Claudio Porchia. A chiudere la prima giornata di Lavandaso 2025 saranno Daniele Di Bonaventura, Alfredo Laviano e Felice Del Gaudio, in concerto (a partire dalle 22). Mercatini, convegni, animazione per bambini, laboratori, degustazioni, cene e concerti, caratterizzano la festa che si conclude con l’intensa giornata di domenica, il cui programma si apre alle 9.30 con la passeggiata a cura dell’Asd Valtenna. Seguiranno: visita al Castello e alla Bottaia, processione Corpus Domini (chiesa di San Biagio, alle 16.30) laboratori per bambini e adulti, show cooking e degustazioni, fino all’affascinante evento di chiusura, rappresentato dal concerto a lume di candela e profumo di lavanda alle 21.30.

Paola Pieragostini