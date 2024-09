Parte la ’Festa dello sport’ tra stand e dimostrazioni

Il palazzetto dello sport di Porto San Giorgio alle 18,30 di oggi è ad ingresso libero per assistere ad un allenamento congiunto dele formazioni di Volley Superlega Yuasa Grottazzolina e Lube Civitanova. L’annuncio è stato dato ieri nella conferenza stampa di presentazione della ’festa dello sport’ nel cui programma è inserita l’esibizione di Volley. Per la compagine grottese l’evento assume un significato particolare essendo la prima volta che gioca sul parquet dell’impianto in cui disputerà le gare interne di campionato. In merito alla ’festa dello sport’ è compito dell’assessore di riferimento Fabio Senzacqua illustrare il programma che si sviluppa su tre giorni: si parte oggi con l’esibizione di volley al PalaSavelli e sicontinua domani con il torneo di basket all’arena Europa, l’8 settembre sarà poi il clou.

A partire dalle ore 15 nel tratto centrale del lungomare ognuna delle quarantatrè associazioni sportive partecipanti allestirà uno stand, mettendo in mostra i trofei conquistati, distribuendo materiale pubblicitario, fornendo notizie sull’attività svolta e, se sarà possibile, eseguendo delle esibizioni. La manifestazione in questione figura tra quelle del circuito nazionale del dipartimento sport e salute.

Il ricco programma prevede l’esibizione di scuole di danza, e di pattinaggio artistico. Alla conferenza è intervenuto il presidente del Coni delle Marche Fabio Luna secondo cui: "è importante questa iniziativa per promuovere e far conoscere le varie discipline che sono sul territorio". Intervenuto pure Giorgio Allegrini, nel ruolo di rappresentante di sport e salute: "Una maifestazione che promuove lo sport e il corretto stile di vita". La chiusura è del sindaco Valerio Vesprini:" Quando ero assessore allo sport ho capito l’importanza dello sport e delle associazioni sportive per Porto San Giorgio e mi sono reso conto che lo sport è benessere, è cultura, è commercio, è turismo. Senza il supporto delle associazioni sportive sangiorgesi noi faremmo ben poco".

Per via della manifestazione domenica il lungomare sarà chiuso al traffico a partire dalle 8 del mattino per poter permettere agli organizzatore di installare gli allestimenti necessari, la festa prenderà poi il via dalle 15 alle 21.

Silvio Sebastiani