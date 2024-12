Parte la riqualificazione dei parchi cittadini

Città di Porto San Giorgio sempre più bella ed accogliente. Una delle due sue maggiori caratteristica di disporre di tante aree verdi attrezzate e di numerosi parchi con giochi per i bambini, parchi frequentatissimi per la gioia degli stessi bambini e dei familiari che possono tenerli sotto controllo e in sicurezza. Sono strutture funzionali a fare di Porto San Giorgio la città dei bambini. Ebbene l’amministrazione comunale ha avuto la felice idea di riqualificarle. Il sindaco Valerio Vesprini chiosa: "Investimento su sicurezza e inclusione".

Oltre 265 mila euro stanziati per riqualificare giochi e attrezzature all’interno dei parchi pubblici e delle aree verdi. Il Comune porta a compimento un vasto e capillare intervento, partito dal censimento e dal monitoraggio fino ad arrivare alla realizzazione di specifici interventi. Il sindaco Valerio Vesprini, l’assessore all’ambiente Fabio Senzacqua e l’ingegner Stefano Sisi dell’Ufficio tecnico hanno presentato ieri nel dettaglio la serie di interventi che verranno attuati entro il prossimo mese di maggio.

Un obiettivo su cui il sindaco spinge – esordisce Senzacqua – Sono ben 18 i parchi cittadini esistenti a cui si aggiungono due delle scuole. I giochi presenti sono 141 (133 negli spazi pubblici). L’Amministrazione ha approvato un progetto che prevede l’installazione di 38 nuovi giochi e la sistemazione di quelli esistenti. In piazza Torino sono in fase di completamento lavori per 25 mila euro. In piazza 25 aprile siamo stati ammessi al finanziamento pubblico per il bando ‘Sport di tutti’ (25 mila euro complessivi di cui 12.500 a carico del Comune), la prossima riqualificazione di piazza Gaslini (250 mila euro) include 30 mila euro per le attrezzature".

Una novità sarà la collocazione di due canestri mobili nell’area della vecchia stazione (13.142 euro di spesa) e quella di giochi inclusivi su parchi secondari che potranno essere utilizzati da tutti i piccoli: "Questo piano d’azione è il frutto di un lavoro certosino – aggiunge Vesprini –. E’ stata operata una ricognizione delle aree verdi per arrivare a un risultato simile e ad un investimento specifico difficile da ricordare. Abbiamo la bandiera Lilla e vogliamo seguire le indicazioni per una maggiore inclusività. Alle nuove attrazioni si aggiungerà il miglioramento delle piazze. Seguirà una fase di monitoraggio: vogliamo poi un sistema che ci permetta di intervenire in maniera diretta e puntuale per le manutenzioni. Con questo massiccio intervento mettiamo a porto l’esistente ma poi sarà necessaria l’attenzione e la cura anche dei fruitori".

Silvio Sebastiani