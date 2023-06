Parte l’estate di Grottazzolina

Tutto pronto per la quinta edizione di ‘Animare il Borgo’, il cartellone degli eventi estivi che si articolerà fino al 23 settembre nel centro storico e nell’antico castello di Grottazzolina. Il sindaco Alberto Antognozzi, insieme agli assessori Giorgio Litantrace, Donatella Marconi e Samuela Andreoli, oltre ai delegati di alcune associazioni grottesi, hanno presentato il programma che conta 35 appuntamenti fra musica, sport rievocazioni, serate di degustazione e iniziative alla scoperta della cultura e dei tesori del paese. "Il format di Animare il Borgo è stato lanciato nel 2019 – spiega Alberto Antognozzi – durante il periodo della pandemia c’è stato un rallentamento, ma le iniziative sono piaciute e nel corso del tempo abbiamo raggiunto sempre maggiori adesioni. Il cartellone ospita eventi che si sono consolidati nel tempo come il concerto del Corpo bandistico Francesco Graziani che quest’anno celebra i 140 anni della fondazione del 1 luglio; la 14esima edizione della Festa della Trebbiautura del 22 e 23 luglio, la rievocazione storica I Giorni di Azzolino del 5-7 agosto, il concerto dell’Alba musicale del 14 agosto, gli appuntamento del comitato della Beata Vergine del perpetuo soccorso del 25 agosto e del 22 settembre. Appuntamenti che sono stati pensati per intrattenere residenti e visitatori, adatto a tutte le età e per assecondare i gusti di tanti. Di questo dobbiamo ringraziare la collaborazione delle associazioni grottesi che stanno svolgendo un grande lavoro". Il resto del cartellone è arricchito da tante novità come la sfida fra contrade che si svolgerà ogni martedì del mese di luglio; i tre incontri programmati con gli ospiti di Festival Storie, una passeggiata in notturna in mountain bike, borghi aperti alla scoperta delle bellezze del paese, e per chiudere una serie di incontri nella piazza dell’antico castello dedicati alla lettura, spettacoli di burattini per bambini e serata di cabaret. "Poter contare 23 associazioni in una realtà come Grottazzolina – spiegano Litantrace, Marconi e Andreoli – rappresenta una ricchezza e un valoro aggiunto, che ci permette di organizzare eventi di alta qualità contando sul sopporto di tanti volontari che contribuiscono a far conoscere il paese". Il prossimo appuntamento venerdì 30 giugno con inizio alle 18 nel centro storico si terrà ‘Apericena in bottega’, cene degustazione nelle antiche botteghe del centro storico riadattate per l’occasione. Alessio Carassai