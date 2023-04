Parte oggi lo ’Street food festival’ Quattro concerti e 23 stand

’Street Food Festival’ ottava edizione prendono il via alle 19 di oggi sul viale Buozzi, i weekend dedicati al cibo di strada e alla musica organizzati dall’associazione Gente di Strada, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Sangiorgio Eventi. Dal 27 aprile al 1° maggio gli staff di 23 truck proporranno cibo di strada. Particolare importanza è stata riservata alla parte musicale, con 4 concerti in piazza Matteotti: "Abbiamo scelto un fine settimana strategico che ‘abbraccia’ anche il primo maggio – spiega l’assessore al commercio Giampiero Marcattili –. Questo è un evento destinato ad attrarre migliaia di presenze: oltre alle serate di musica dal vivo avremo domenica 30 aprile la mostra mercato dei fiori sul lungomare e in piazza Matteotti, alle 18,30, l’esibizione degli sbandieratori della Contrada Pila di Fermo". Oggi gli stand dello ’Street Food Festival’ aprono alle 19. Nei giorni a seguire sarà possibile pranzare e cenare. I piatti proposti vanno dalla tradizione locale alla carne argentina, bombette pugliesi, specialità napoletane, siciliane, umbre e toscane, con birre artigianali italiane ed europee. Nei punti cassa si potranno cambiare gli euro con i ’ticket lire’.

"Il nostro format è nato a Porto San Giorgio – dice Benito Mestichelli titolare di Gente di Strada –. Ogni anno cerchiamo di portare nuove proposte e coinvolgere commercianti del territorio. Ne saranno cinque tra tagliatelle fritte e specialità di mare”. Dal cibo si passa alla musica: si parte venerdì 28 (ore 21,30) con la band ìI Pupazzi’. Sabato Deejay Street: dalle 20 mixer nelle mani di Ale Conti, Gianluca faranno da apripista allo show di Fargetta: a chiudere spazio ad Andreew Dj e Manu Latini alla voce. Domenica alle 21,30 sarà la volta del rock di Mortimer Mc Grave, mentre lunedì 1° maggio alle 18 si chiude con l’omaggio a ’Caro De Andrè’.