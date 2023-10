Partecipata San Giorgio, le 10 domande del Pd

di Silvio Sebastiani

Sulla questione del direttore della partecipata San Giorgio distribuzione, carica per la quale il giudice del lavoro ha accolto il ricorso del dottor Emilio Cuomo contro la nomina di Piero Mognaschi, il Pd vuole stanare dal suo insistito silenzio il sindaco Valerio Vesprini. Lo fa rivolgendogli 10 domande tramite l’ex sindaco, Claudio Brignocchi. Dieci domande che pongono in evidenze tutta una serie di illegittimità, inadempienze, dichiarazioni non veritiere, che rischiano di mettere all’angolo il primo cittadino: "La nostra preoccupazione – afferma Brignocchi – è per come si vuole affrontare una situazione, quella del direttore, molto delicata anche perché riguarda una società che ha tanti dipendenti e gestisce servizi essenziali". Prima domanda: "Mognaschi continua a svolgere le sue funzioni mentre dal 10 ottobre c’è una sentenza immediatamente esecutiva che condanna la società a porre in essere tutti gli adempimenti per rendere effettiva la nomina del ricorrente". Seconda domanda: "Se Mognaschi ancora svolge le sue funzioni non ritiene che ciò costituisca violazione della sentenza e una possibile fonte di danno erariale oltre che nullità di tutti gli atti in corso?". Terza domanda: "Perché nulla è stato detto circa la volontà di dare esecuzione alla sentenza?". Quarta domanda: "Se il sindaco è preoccupato per la società perché non colma le incertezze invitando il vincitore a prendere servizio?". Quinta domanda: "Il sindaco ha parlato di tutto ciò con l’amministratore della San Giorgio?". Sesta domanda: "Perché attendere la decisione sulla sospensiva se la sentenza è esecutiva?". Settima domanda: "Il sindaco ha avviato come socio unico verifiche sulle responsabilità degli errori commessi dalla commissione della selezione per il direttore?". Ottava domanda: "Come è stato possibile non procedere alla verifica dei requisiti dichiarati con autodichiarazione?". Nona domanda: "I requisiti per partecipare alla selezione dovevano essere posseduti il 3 gennaio 2023 e il dottor Mognaschi erano otto mesi che sapeva che era stata dichiarata nulla la sua nomina a direttore, carica il cui espletamento costituiva il presupposto per partecipare alla selezione. Si sta valutando se il dottor Mognaschi abbia dichiarato il falso". Decima e ultima domanda: "Ipotizziamo che l’affidamento in House alla partecipata della gestione della pubblica illuminazione e il porto siano nati con Mognaschi". "Ora – conclude Brignocchi - chiediamo al sindaco se di fronte a queste ipotesi irrealizzabili e pericolose l’amministrazione intende andare avanti oppure ha un ripensamento".