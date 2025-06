Partecipate, il tema in Consiglio

Il Consiglio Comunale di Porto San Giorgio è convocato in pubblica seduta ordinaria di prima convocazione alle ore 19 di giovedì prossimo, 26 giugno, per esaminare un ordine del giorno contenente quattro argomenti. Sarà l’occasione per prendere consapevolezza da parte dei consiglieri comunali dello stato di salute sia da un punto di vista economico che dell’organizzazione dei servizi da parte delle due società partecipate.

Infatti i responsabili delle stesse, Giovanni Lanciotti per la SGDS Multiservizi e Maurizio Iezzi per la San Giorgio Energie sono chiamati a relazionare sull’esercizio e sul bilancio 2024 per le società di competenza.

Gli altri due punti all’ordine del giorno sono il rituale lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente.

Il quarto ed ultimo argomento Consorzio idrico

CIIP spa indirizzi in ordine al bilancio di esercizio alla data dello scorso 31 dicembre

e al rinnovo delle cariche sociali.

