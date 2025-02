Partito il disco orario, da lunedì via ai controlli

Come annunciato, da ieri disco orario negli stalli comunali ex strisce blu, che da un mese sono appunto gratuiti, con una fascia oraria regolamentata (salvo residenti) e una libera. Il disco orario sarà in vigore solo al mattino, dalle 7 alle 13 con durata 2 ore, il pomeriggio sarà libero, i residenti saranno sempre esonerati e i parcheggi sono gratis. In particolare col disco orario con soste di due ore dalle ore 7 alle ore 13 e parcheggio libero dopo le ore 13 su Via Veneto, via XX Settembre, via Ognissanti, Piazzale Santoro, Piazzale Carducci (poste) e Piazzale Michelangelo. Dal mattino sosta libera fino alle ore 16 nell’area Vallesi (dalle 16 alle 20 disco orario di un’ora); nell’area ospedale, anche i dischi orari già esistenti, dalle ore 8 alle ore 18 avranno una durata di 2 ore e mezzo. "Da oggi le ex strisce blu hanno una fascia regolamentata e una libera. Con vantaggi per tutti – ha detto il sindaco –: possibilità di sosta più lunga senza patemi di orario; risparmio da mancato pagamento di parcheggio; per i residenti più spazi parcheggio; una sosta ancora più lunga per chi deve andare in ospedale allargata anche alle vie limitrofe. E’ necessario esporre il disco orario e da lunedì si stringerà sui controlli per questi casi.