Partito l’esperimento dell’isola pedonale

In centro storico, da ieri sera e fino al 10 settembre, è entrata in vigore l’isola pedonale dalle 21 a mezzanotte. "Come consuetudine vogliamo dare la possibilità a residenti e visitatori di godere appieno del centro storico e allo stesso tempo ridurre al minimo i disagi per chi ci vive attraverso un posticipo rispetto allo scorso anno, alle 21, del divieto di transito" spiega il sindaco Alessio Pignotti. La decisione è stata adottata in seguito a una concertazione con le attività commerciali e dopo aver recepito i suggerimenti di alcuni residenti. Nello specifico, l’ordinanza stabilisce il divieto di sosta e di transito dalle 21 alle 24 in Piazza Cesare Battisti e Piazzale Brancadoro per tutti i veicoli (ad eccezione dei mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine e di chi è munito di specifico pass); dalle 20,30 a mezzanotte è istituito il divieto di transito lungo Corso Baccio nel tratto compreso tra Piazza Gramsci e Piazza Matteotti e per l’intera giornata anche in Largo dei Torrioni.