Grottazzolina (Fermo), 24 giugno 2020 - Una storia che insegna il valore della vita, tanto nella sofferenza quanto nella tenacia. E’ la storia di Lorena Monaldi, 42enne di Grottazzolina, che del Covid-19 porta i segni della forza e del dolore. La forza, per aver provato sulla sua pelle il contagio, per aver partorito in coma un bambino prematuro e sano, e per essere guarita. Del dolore, perché nel momento stesso in cui si è risvegliata dal coma, suo padre Duilio è morto, a 77 anni, sempre a causa del maledetto Coronavirus.



Lorena, quando si è accorta di aver contratto il virus?

"Ero incinta di sette mesi, avevo tosse, febbre, stanchezza e affanno. Il 30 marzo, il ginecologo mi consigliò di fare il tampone. Il giorno dopo mi fu confermata la positività e venni trasferita all’ospedale Covid di Civitanova Marche, destinato per le partorienti positive".

Contemporaneamente suo padre Duilo scopre la stessa malattia?

"Si aveva vari problemi di salute. Andò all’ospedale per altri motivi. Lì scoprirono la positività e venne trasferito, anche lui il 31 marzo, ma all’ospedale di San Benedetto del Tronto".

A Civitanova Marche, le sue condizioni peggiorano.

"Il bambino stava bene, ma le complicazioni respiratorie per me, si aggravavano. Così i medici decisero di trasferirmi al Salesi di Ancona, per l’eventuale necessità di far nascere il piccolo".

Lei Arriva al Salesi il 4 aprile sera.

Si, le mie condizioni erano peggiorate. Sono arrivata ad avere necessità per l’80% di ventilazione indotta. Il pericolo che mio figlio stava correndo era molto alto. Il pomeriggio del 6 aprile, i medici mi dissero: “Dobbiamo far nascere suo figlio. Dobbiamo sedarla ed intubarla“".



Lorenzo, il suo piccolo, è nato sano. Lei resta in coma fino al 13 aprile. Cosa ricorda del risveglio?

"Pochissimo. Sono rimasta confusa per diversi giorni. Non ricordavo di aver partorito, non sapevo dove mi trovassi. Ho iniziato a prendere coscienza della situazione quando medici ed infermieri mi hanno raccontato tutto".

Tranne di suo padre?

"Chiedevo sempre di lui. Dopo circa dieci giorni ho saputo della sua morte, tenutami nascosta per tutelarmi".

Il suo ricovero al Salesi è proseguito fino al 20 aprile, giorno in cui è risultata finalmente negativa al Covid. Quando ha visto Lorenzo?

"Dal mio risveglio ho potuto vederlo solo con le videochiamate. E’ stato amato, accudito e curato dal personale del Salesi per lungo tempo, come avesse tante mamme. Lui è vivo grazie al coraggio e professionalità dell’equipe della rianimazione diretta da Alessandro Simoni, che non potrò mai ringraziare abbastanza insieme alla dottoressa Pallotto, le infermiere e tutto il personale che è stato la mia famiglia".

Dal Salesi al Torrette, fino alle dimissioni del 30 aprile. Lorenzo resta al Salesi. Lo ha visto per la prima volta di persona il 10 maggio. Ci racconta quell’emozione?

"Solo in quel momento ho preso coscienza di essere madre. L’ho abbracciato e sono rimasta immobile per due ore. Avevo paura non sentisse fossi la sua mamma e piangesse. Invece ho trovato la parte di me che mancava".

Lorenzo è a casa da circa un mese e sta bene. Lei come sta?

"Il Covid mi ha causato molti problemi al cuore, al diaframma, ai reni. Li ho superati, ma sono continuamente sotto controllo medico".

Perché ha scelto di raccontare la sua storia?

"Mi indigno quando sento parlare del Covid con superficialità, quando si sottovaluta questa malattia, definendola ‘influenza’. Io e mio figlio siamo vivi per miracolo. Mio padre non è sopravvissuto. Così ho pensato che raccontare la mia storia, possa far riflettere chi pensa che indossare la mascherina sia inutile, o che saltare l’aperitivo sia una limitazione".

