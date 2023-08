Partono i lavori di ristrutturazione della Chiesa di San Marco a Ponzano di Fermo

Sono stati consegnati i lavori che consentiranno di ristrutturare in maniera definitiva la splendida chiesa di San Marco a Ponzano di Fermo. Una struttura risalente al XII secolo che ospitava prima di diventare inagibile a causa del sisma del 2016, diversi eventi culturali, primo fra tutti i concerti di ‘Armonie della Sera’. "La chiesa di San Marco è di proprietà della curia di Fermo – spiega il vice sindaco Diego Mandolesi – ed è la curia a provvedere alle pratiche di appalto e di consegna dei lavori, come Amministrazione stiamo seguendo con molta attenzione la questione perché la chiesa di San Marco occupa un posto speciale nella storia e nell’immaginario collettivo di questo paese. Anzi il direttore dei lavori ha già effettuato in sopralluogo alcuni giorni fa. La chiesa in seguito al sisma del 2016, ha riportato gravi danni strutturali e l’intervento servirà appunto a ristrutturare e riqualificare l’edificio dal punto di vista della sicurezza. Per farlo l’Ufficio ricostruzione aveva inizialmente stanziato una somma, che in seguito alla revisione dei prezzari è stata aumentato fino ad un importo conclusivo di 650.000 euro". La notizia che presto partiranno i lavori, è stata accolta con entusiasmo. "Abbiamo avuto un confronto con il direttore dei lavori – conclude Mandolesi – siamo fiduciosi che entro la fine di settembre sarà aperto il cantiere e ipoteticamente la chiesa di San Marco sarà riconsegnata entro l’estate del 2024. Per noi oltre a svolgere la sua funzione religiosa San Marco rappresenta un luogo speciale che ospita eventi, il più noto Armonie della Sera, ma per fare un esempio sabato c’è stata una degustazione".

a.c.