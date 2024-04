Party in grande: fuochi e musica valgono 43mila euro

Premesso che, anche per l’anno 2024, l’Amministrazione comunale intende realizzare un programma di manifestazioni in occasione della festa del Santo Patrono San Giorgio, la giunta municipale ha deliberato di inserire nel programma della festa anche un concerto musicale del gruppo ’Le Vibrazioni’ per le ore 21,30 di mercoledì 24 aprile in piazza Matteotti, ingresso libero, e uno spettacolo pirotecnico sulla spiaggia alle 23,45 di giovedì 25 aprile a chiusura delle manifestazioni patronali. Secondo l’Amministrazione comunale, un concerto unitamente alle iniziative promosse dall’Ente produce effetti positivi per la promozione della città e rappresenta un’attrattiva per un numero considerevole di cittadini e di turisti, producendo effetti positivi anche per ii turismo locale e un’ottima opportunità musicale e culturale. L’organizzazione di concerti rappresenta anche un’ottima opportunità di marketing territoriale, richiamando molti spettatori da fuori città e creando un indotto. I costi: il concerto de ’Le Vibrazioni’ viene 36mila euro iva compresa, con Siae 1961,49 euro, e a seguire spettacolo pirotecnico 4mila euro. Il totale ammonta perciò a quasi 43mila euro.