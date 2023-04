Pasqua Challenge in archivio Tris Volley di Polverigi vince

Archiviata anche la quarta edizione di Pasqua Challenge con la meritata vittoria della formazione di B2 della Tris Volley di Polverigi. Il torneo internazionale di pallavolo femminile torna dopo 3 anni di stop a causa della pandemia e lo fa subito con partite di alto livello. Al secondo posto la formazione neopromossa in serie B2 dell’Azzurra volley project. Terza la formazione locale della Carlo Forti Volley Angels Lab. Al quarto posto la giovanissima formazione della nazionale juniores della Lettonia. Un torneo bello di un livello più alto rispetto alle prime edizioni in cui le formazioni dei piccoli stati d’Europa potevano confrontarsi con le squadre italiane di serie C. Peccato che quest’anno assieme ai team marchigiani di B2 mancasse qualche altra nazionale straniera. Ma il 2023 rappresenta per Pasqua Challenge un nuovo inizio.

Tutti soddisfatti del livello del torneo e del fatto che sia ritornato, come bene espresso dall’assessore allo sport Fabio Senzacqua che, assieme al presidente territoriale fipav Fabio Carboni ha presenziato alle premiazioni. Le ragazze lettoni ripartiranno da Porto san Giorgio la notte tra Pasqua e lunedì dell’angelo.