Pasquetta in musica con ’Gli Amici di Cesare’

Gli Amici di Cesare rispettano la tradizione e per la giornata di Pasquetta, il 1 aprile, hanno preparato 12 ore di tanta musica, buon food e tanto divertimento. Dalle 12 alle 24, i 10 locali di via Cesare Battisti, quella che ormai è riconoscibile da tutti come ‘via del food’, hanno messo a punto un ricco programma per la ‘Pasquetta in Corso’, prevedendo due palchi sui quali si esibiranno tre band e tre dj per una travolgente 12 ore no stop. Sui palchi si avvicenderanno la band Zio Pecos, gli Spaghetti a Detroit e la Terapia Latina (latin street music, rumba in salsa ska) dopodiché sarà la volta di dj Franz, dj Miki Mercuri e dj Mirko Rossi. Una manifestazione che, al pari di tutte quelle che organizzano gli Amici di Cesare, premia la bella collaborazione che hanno saputo creare i locali che si affacciano sulla via e richiama puntualmente una marea di gente, soprattutto giovani, che apprezzano il binomio food & music, affollano i locali, ognuno originale a suo modo, e apprezzano l’offerta musicale. L’evento è patrocinato dal Comune.