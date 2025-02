"Passa per 900 metri nella mia vigna"

"In passato ci siamo trovati in un contesto simile nei terreni di Sant’Elpidio a Mare Quando ho saputo del passaggio del metanodotto in Valdaso, mi sono subito informato prendendo coscienza si tratti di un’opera definita con decreto ‘pubblica strategica’ pertanto realizzabile. Ho ritenuto inutile la guerra e utile al bene dell’azienda la mediazione a maggior ragione perché nel mio vigneto si attraversa per 900 metri lineari. Numeri da sentirsi male. La mediazione ha portato al dialogo comprensivo e saggio con la ditta che eseguirà i lavori, con la quale si sono concordati ritocchi alla linea con lo scopo di contenere i danni, rimborsati equamente".