Passaggio di gestione, arrivano i carabinieri

Che il passaggio delle consegne tra la società Marina già gestore del porto turistico e il Comune non sarebbe stata una passeggiata era chiaro a tutti e se n’è avuta la prova provata nei giorni scorsi, quando il primo contatto tra le due realtà è finito praticamente nel nulla.

Per il comune erano intervenuti il sindaco Valerio Vesprini, il suo vice Fabio Senzacqua e la segretaria comunale, Maria Stella. Prima gli amministratori comunali sangiorgesi hanno effettuato un giro nella struttura, e su questo non poteva esserci nulla da ridire perché il porto è aperto a tutti, fino a prova contraria.

Poi il sindaco e gli assessori si sono rivolti agli uffici per prendere della documentazione ma è a questo punto che si sono trovati di fronte un ragazzo che non ha consentito loro di entrare nonostante le voci si fossero fatte un po’ alterate. Il giovane ha detto di non avere avuto disposizioni di rendere documenti a chicchessia. Ad un certo punto tanta era l’agitazione che sono dovuti intervenire i carabinieri i quali hanno spiegato che senza un mandato non si poteva entrare in locali privati. Tutto si è concluso con la notizia che la Marina ha nominato un liquidatore e che sarà lui a tenere i rapporti con il Comune.