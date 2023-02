Passaggio pedonale in via Salvo D’Acquisto Chiude la strada per posizionare il sovrappasso

Sarà una piccola rivoluzione per una strada sempre pericolosa, con uno storico di incidenti e di investimenti di pedoni poco lusinghiero. Cambiano le cose nella zona delle scuole Ipsia e Montani, siamo ad un momento di passaggio verso la realizzazione di un passaggio pedonale finalmente sicuro. Per consentire l’esecuzione dei lavori relativi al posizionamento del sovrappasso pedonale, ovvero il varo delle travi sopra i piloni in via Salvo D’Acquisto, con ordinanza numero 42 della polizia locale è stato disposto il divieto di transito nella suddetta via da domani, 13, al 15 febbraio prossimi e dal 28 febbraio al 2 marzo, sempre dalle 20 alle 6.30. lavori notturni per limitare i danni, dunque, la viabilità alternativa è quella di via Speranza, per i veicoli provenienti dalla periferia verso il centro.

Mentre per i veicoli che arrivano dalla costa è consigliabile l’utilizzo della bretella ovest, viale della Carriera, viale Trento Nunzi oppure via Ficcadenti, via Bellesi.

Apposita segnaletica per annunciare la modifica della viabilità è già stata posizionata nei diversi incroci interessati, il disagio previsto sarà ampiamente compensato dall’utilità di un’opera che consentirà soprattutto agli studenti di attraversare in sicurezza senza rallentare il passaggio delle auto.

a. m.