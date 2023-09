Passamonti: "Completare l’Ironman enorme soddisfazione personale"

C’è anche un po’ di Porto Sant’Elpidio tra gli oltre 2000 partecipanti, provenienti da più di 86 nazioni, che hanno gareggiato nella sesta edizione dell’Ironman Italy Emilia Romagna svoltosi a Cervia lo scorso sabato: l’elpidiense Simone Passamonti è stato infatti uno degli iscritti a quella che resta senza dubbio la prova atletica più dura di tutte a livello fisico e non solo. La gara consiste in 3,86 km di nuoto, 180 km in bicicletta e 42 km di corsa, distanze ben più lunghe del classico triathlon olimpico, che rendono la sfida adrenalinica, entusiasmante ma allo stesso tempo estremamente faticosa. Simone Passamonti non si è tirato indietro ed ha fronteggiato al meglio questa dura disciplina chiudendo con l’ottimo tempo di 11’55’’00, risultato da applausi per un atleta non professionista. Il suo punto di forza? Sicuramente il nuoto, dove ha tenuto testa anche ai più esperti. L’elpidiense ha proseguito con un ottimo ritmo anche nelle altre due discipline, con una media di 32 kmh nel ciclismo e con un buon passo gara nella maratona, sua specialità preferita, riuscendo a qualificarsi a metà classifica: un risultato non scontato vista la presenza di numerosi campioni professionisti. Simone Passamonti già lo scorso anno si era cimentato nell’impresa completando il percorso in addirittura 11’13’’26, tempo straordinario se pensiamo che si trattava del suo esordio in una disciplina così ardua. Per bissare il successo ha affrontato quotidiani allenamenti specifici, con tenacia e tanta dedizione, sempre nella sua Porto Sant’Elpidio che lo ha sostenuto anche sabato durante la gara. "Completare l’Ironman è un’enorme soddisfazione personale al di là della posizione di classifica – afferma Passamonti – sono felice del risultato perché, nonostante i mille impegni lavorativi, ho dedicato diverse ore settimanali all’allenamento e sono riuscito a concludere la gara con una bella prestazione".

Nadir Tomassetti