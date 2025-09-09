Passeggia in spiaggia, stroncato da malore

Non era rientrato a casa, domenica sera, il 68enne, pensionato, Virgilio Cinti e i familiari si erano chiaramente preoccupati nel saperlo ancora in giro di notte e considerato anche che il loro caro era anche affetto da demenza. Quando ieri mattina, intorno alle 6,30, alcune persone che stavano passeggiando sulla spiaggia, all’altezza del lungomare centro, hanno notato quel corpo senza vita sul bagnasciuga, riverso su un fianco, si sono subito allarmati e hanno immediatamente allertato i soccorsi e le forze dell’ordine. Giunti sul posto, i sanitari dell’automedica del 118 e i militi della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio hanno messo in atto i protocolli del caso ma ogni soccorso si è rivelato inutile: purtroppo per l’uomo non c’era nulla da fare. Era deceduto e pure da qualche ora. Sul momento, è stato complicato riuscire a risalire all’identità dell’uomo, che al momento del ritrovamento, indossava una t-shirt e un paio di pantaloncini come di chi era uscito per una passeggiata serale, e non aveva documenti con sé.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Squadra Mobile che, tuttavia, accertato che non si trattava di morte violenta, causata da elementi esterni, hanno lasciato l’incombenza di effettuare i rilevamenti del caso e le indagini al personale della Guardia Costiera, anche loro giunti sul posto, così come il medico legale che, da una prima ricognizione, avrebbe appurato che il decesso era da far risalire a qualche ora prima, probabilmente per un malore rivelatosi fatale. Ma rimandava ogni altra informazione sulle cause della morte ad una ispezione cadaverica, condotta sulla salma non appena trasferita all’obitorio dell’ospedale civile di Fermo. Intanto, sul posto, sono sopraggiunti anche i familiari del deceduto che, in preda all’ansia nel non vedere rientrare il loro caro, per capire se gli fosse capitato qualcosa di grave, pare avessero provato a fare un giro di telefonate, compresa alla Pubblica Assistenza, chiedendo se erano stati effettuati particolari interventi di emergenza. Il fatto che ce ne fosse uno in corso sulla spiaggia deve averli indotti a correre sul posto, facendo la straziante scoperta del loro caro che giaceva sulla battigia ormai senza vita. E’ stato disposto il trasferimento della salma del 68enne all’obitorio del ‘Murri’ di Fermo dove è stata effettuata una ispezione cadaverica che ha stabilito che il decesso era dovuto a un arresto cardiaco.

m.c.