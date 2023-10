Passeggiata storica, artistica e ambientale: si parte dal centro

Una passeggiata ambientale, storica e artistica da condividere per promuovere il territorio e le sue bellezze. Un progetto elaborato a più mani grazie alla collaborazione della Pro Loco di Servigliano e dell’associazione ‘Viarum di Montegiorgio, che si terrà domani alle 8.30 con partenza dal centro storico di Servigliano. La Pro loco ha organizzato un mercatino con prodotti tipici e artigianali della zona, contestualmente alle 8.45 partirà da Borgo Leopardi una passeggiata ambientale che seguendo il tracciato del vecchio treno della linea ferroviaria Adriatico-Appenninica che collegava Porto San Giorgio ad Amandola, che porterà gli ospiti lungo il fiume Tenne, alla scoperta delle belle ambientali e non solo. Lungo il sentiero si raggiungerà il punte della ferrovia dove venne posata nel 1905 la prima pietra della linea, per arrivare al campo di prigionia e raccolta profughi oggi ‘Parco della Pace’. Durante il percorso ci saranno lettura di brevi di narrativa in particolare dedicati a Italo Calvino in ricorrenza dei 100 anni dalla sua nascita.