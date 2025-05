Passeggiata storico ambientale

Appuntamento tradizionale di primavera per l’associazione ‘Italia Nostra’ sezione di Fermo impegnata per la tutela del territorio e della sua storia, questa mattina si terrà a Falerone la passeggiata storica ambientale. Una passeggiata per gustare a piano le bellezze paesaggistiche e storiche di Falerone, il ritrovo è fissato alle 9 presso il Teatro Romano di Piane all’interno dell’area archeologica ‘Falerio Picenus’, da qui la comitiva si sposterà seguendo il sentiero delle antiche fonti, un percorso utilizzato da viandanti e dagli agricoltori durante i lavori nei campi e per far abbeverare gli animali durante gli spostamenti e le pause, fino a raggiungere l’area verde del Parco di San Paolino, con la storica chiesa di origina longobarda di San Paolino. Un percorso di circa 4 chilometri molto agevole e adatto e tutti, immerso nella storia e nelle tradizioni che ogni anno richiama molti associati e non solo. Al termine della passeggiata pranzo degustazione. Rinvio in caso di maltempo. Info 393 9992984.