Passi avanti per il nuovo asilo nido

Uno spazio bello, luminoso, dedicato ai piccoli fermani. Fa un nuovo passo avanti il nuovo asilo che sorgerà a Campiglione, in questi giorni si sono concluse le operazioni di aggiudicazione dei lavori di realizzazione dell’opera, tanto attesa ed importante per il quartiere e per l’intero territorio. Lavori che sono stati aggiudicati dalla ditta Subissati, si tratta di appalto integrato attraverso cui la ditta curerà progettazione ed esecuzione. L’edificio è stato ammesso a finanziamento nell’ambito del Pnrr e l’unità di missione per il Pnrr del Ministero dell’Istruzione ha riconosciuto al Comune di Fermo il contributo di circa un milione e 300 mila euro per la sua realizzazione, cui si aggiungono anche fondi comunali, a seguito della partecipazione del Comune all’avviso pubblico del Ministero proprio per ‘strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia’. Il nuovo nido, sarebbe il secondo in città, insieme al nido ‘M. Santoro’ già esistente in zona Sant’Andrea.